Já chegou a Portugal o novo Hyundai Ioniq 5, o mais recente Crossover urbano da marca sul-coreana. É 100% elétrico, permite carregamentos ultra-rápidos, e tem 686 km de autonomia em cidade e 481 Km em estrada (percurso combinado). É o primeiro da submarca da Hyundai, tem preços a partir de 50.990€ e já estão mais de 100 vendidos em Portugal. Podem ficar descansados, são ‘blind dates’ bastante bem sucedidos!

























Tivemos oportunidade de andar por Lisboa durante cerca de duas horas, e ficámos agradavelmente surpreendidos: nem os péssimos pisos da generalidade das ruas de Lisboa foram óbice para o bom pisar do Ioniq. Fruto de um binário máximo de 350 Nm e 217 cv (160 kW) o Ioniq ‘mexe-se’ bastante bem nas sinuosas estradas da capital e ‘despacha-se’ ainda melhor em estrada e/ou autoestrada. Nota-se o peso do conjunto, mas os 217 cv (160 kW) chegam e sobram para as ‘encomendas’…

Muito espaço interior, frutos dos imponentes três metros distância entre eixos, o conforto é bom e até os bancos traseiros se podem ajustar, se quisermos esticar mais as pernas.

Está dado mais um passo em direção ao futuro da mobilidade sustentável. O novo Hyundai Ioniq 5 vem para mexer com o mercado dos elétricos em Portugal. O design interior é inovador, o exterior, para nós, está muito bem conseguido, é original e ao mesmo tempo simples, mas com muita ‘pinta’.

Este crossover de dimensões médias, é bem maior do que parece à primeira vista, é também o primeiro modelo construído com base na Plataforma Modular Global-Elétrica (E-GMP) do Hyundai Motor Group, o que lhe confere uma capacidade de carregamento reforçada, traduzida numa carga mais rápida e numa maior autonomia.

Devido à tecnologia 800 V, o Novo Hyundai Ioniq 5 pode ser carregado dos 10 aos 80 por cento em apenas 18 minutos e, ainda, 100 quilómetros em apenas 5 minutos de carregamento. O automóvel possui uma autonomia de 686 Km em condução urbana e 481 Km de autonomia combinada.

Outra das das principais novidades é a tecnologia Vehicle to Load (V2L) que transforma o Novo Ioniq 5 numa ‘powerbank’ móvel, capaz de alimentar outros automóveis elétricos (EV ou PHEV) ou equipamentos elétricos (110/220 V), graças às entradas interior e exterior presentes neste carro.

Num conjunto que apresenta uma silhueta desportiva, o Ioniq 5 estando equipado com luzes parametric pixel dianteiras e traseiras e disponível num total de nove cores exteriores, cinco novas, incluindo a cor de lançamento Gravity Gold Matte.

No interior do Ioniq 5 existem vários elementos a destacar, desde logo o novo habitáculo, inspirado no conceito Smart Living Space, que pretende elevar os padrões de conforto e habitabilidade. A consola central é deslizante, move-se até 140mm, permitindo uma maior amplitude de movimentos dentro do veículo. Os bancos, portas, piso e descanso para o braço são construídos com materiais de origem ecológica, indo ao encontro do compromisso sustentável assumido pela marca há muito.

A experiência digital é boa. O enorme ‘tablet’ de 12.3 polegadas, é rápido, e foi desenhado para projetar a informação mais relevante diretamente na linha de visão do condutor. O Head-Up Display de realidade aumentada é outro dos destaques. O ecrã tátil integra os sistemas de conectividade Android Auto, Apple CarPlay e Hyundai Bluelink. Está também instalado um sistema de carregamento sem fios e reconhecimento por voz, que permite controlar o veículo.

Este novo modelo vem também equipado com o Hyundai Smart Sense e o Ioniq 5 é o primeiro modelo a oferecer a Assistência à Condução em Autoestrada que combina Navegação com base no Cruise Control e Assistência de Acompanhamento da Faixa de Rodagem, e utiliza capacidades de condução autónoma nível 2 para tornar a condução em auto estrada ainda mais conveniente.

O Novo Hyundai Ioniq 5 já está disponível em Portugal, os preços começam nos 50.990€, e tem uma garantia de sete anos sem limite de quilómetros, 8 anos de garantia da bateria de alta voltagem, sete anos de Assistência em Viagem e ainda sete anos de ‘check-up’ anuais gratuitos durante a vida útil do modelo.

Conheça os preços do novo Hyundai Ioniq 5: