A Toyota anunciou que já é possível realizar, de forma online, a reserva do novo Yaris Cross, a versão SUV/crossover do utilitário japonês.

O novo Toyota Yaris Cross já pode ser reservado em Portugal. A versão SUV/crossover do utilitário japonês vai estar disponível neste período de reservas, no site que pode ver aqui, com 3 níveis de equipamento (Comfort Plus, Square Collection e Premier Edition) e apenas na motorização híbrida com o motor 1.5 litros com 116 cv. Para que a reserva fique formalizada os clientes necessitam de realizar um depósito de 100 euros.

De relembrar que o Toyota Yaris Cross recorre à plataforma GA-B e partilha as principais linhas com o Yaris, mas com uma maior altura ao solo que garante uma versatilidade superior. Para tal, recebe proteções em preto na zona inferior da carroçaria. As jantes que equipam a unidade desta apresentação são de 18 polegadas. Curiosamente partilha a mesma distância entre eixos do Yaris, mas é maior em todas as direções. No interior, como seria de esperar, os botões são reduzidos ao mínimo e reina a digitalização. Destaque para o ecrã central e o painel de instrumentos digital.