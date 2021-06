A Fiat abriu o período de encomendas do novo Tipo City Sport, a variante de cariz mais desportivo do compacto italiano. Assim, a marca italiana amplia a gama que já conta com as variantes Life e Cross. O novo Tipo City Sport diferencia-se pelas jantes de 18 polegadas, vários detalhes em preto brilhante, nomeadamente na grelha, capas dos espelhos retrovisores, entre outros. Destaque ainda para a inclusão, de série, dos faróis e farolins full LED.

No interior, os clientes vão encontrar um novo volante desportivo que tem atrás de si um novo painel de instrumentos digital de 7 polegadas. Ao centro, o ecrã tátil pode ter 7 polegadas ou 10,25 polegadas em opcional, ecrã esse que transmite as informações do sistema de infotainment Uconnect 5. Por fim, esta nova variante Tipo City Sport está disponível nas carroçarias de cinco portas e SW e pode estar equipado com o motor 1.6 Multijet Diesel com 130 cv ou o novo motor a gasolina 1.0 GSE T3 com 100 cv.