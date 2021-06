A Ferrari já permite aos clientes personalizar o novo Ferrari 296 GTB.

Apresentado na semana passada, o Ferrari 296 GTB chega como o superdesportivo eletrificado mais acessível da marca italiana. Agora, a marca italiana decidiu inaugurar o configurador do modelo. Como poderá ver aqui, o 296 GTB está disponível na versão base ou Fiorano e é possível personalizar vários parâmetros do veículo.

De relembrar que o novo modelo da Ferrari está equipado com o motor V6 de 3.0 litros com bloco em alumínio com ângulo de 120 graus com os turbos instalados ao centro, ou seja, um “Hot V”. Este é acompanhado por um motor elétrico que, em conjunto, debitam 830 cv de potência, potência essa que é transmitida às rodas através da transmissão automática de dupla embraiagem de 8 velocidades. Com estes argumentos o novo superdesportivo da Ferrari acelera dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos, enquanto a velocidade máxima é superior a 330 km/h. Sendo híbrido plug-in, a bateria de 7,45 kWh permite percorrer até 25 km em modo 100% elétrico.