A London Electric Cars (LEC) anunciou um novo kit de conversão elétrica para um carro clássico. De facto, a preparadora inglesa oferece um produto que permite os donos de Mini clássicos ficarem com um carro com motorização e bateria do Nissan Leaf. Segundo a LEC, a bateria de 20 kWh permite percorrer entre 96 e 113 km com um único carregamento. Contudo, para os clientes que queiram um pouco mais, a LEC tem ainda uma oferta que permite instalar o motor mais potente e uma bateria de maiores dimensões no clássico britânico.

Se está interessado, saiba que esta conversão não é barata. Para além do carro dador, os clientes têm ainda de pagar 25 mil libras, cerca de 29 158 euros, para a realização da conversão, um trabalho que demora sensivelmente seis semanas a concluir. Contudo, o tempo de espera vai, segundo a empresa, em seis meses.

“Como entusiasta de carros clássicos e defensor de conversões em veículos elétricos sustentáveis e acessíveis, fez sentido concentrarmo-nos no Mini original”, refere Matthew Quitter, fundador e diretor da London Electric Cars. “Alec Issigonis foi um dos designers mais colaborativos e de pensamento livre, mas também alguém que soube respeitar um orçamento. Com esta conversão em EV, queríamos que o Mini clássico fosse uma opção acessível, mas útil para os moradores da cidade”, acrescentou.