As mais recentes fotos de protótipos do Grenadier, as primeiras do modelo inspirado no Land Rover Defender, mostram que o carro da Ineos está pronto e por isso o carro vai ser revelado amanhã.

As imagens confirmam a forma quadrada do modelo e a inspiração bebida no Defender original, embora possam ser visíveis formas semelhantes às do Mercedes Série G. A Ineos mostrou uma imagem do capô, que mostram um desenho muito semelhante ao Defender.

Sabe-se pouco de um modelo que vai contra a tendência atual, sendo um puro 4×4, com chassis separado da carroçaria e eixos rígidos à frente e atrás. Diz a Ineos que esse é o único caminho para conseguir ser muito eficaz no fora de estrada.

O primeiro modelo da empresa química britânica, Ineos, propriedade do magnata inglês Jim Ratcliffe, será, assim, um 4×4 puro equipado com o motor BMW com 3.0 litros diesel e gasolina e será fabricado no País de Gales, em Bridgend. A parte de engenharia será feita pela Magna Steyr, responsável pela produção do Mercedes Classe G, jaguar i-Pace e o Toyota Supra GR. O Ineos Grenadier estará á venda em 2021.