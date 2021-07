A Ineos decidiu revelar como vai ser o interior do Grenadier, com destaque para a funcionalidade e tecnologia.

A Ineos mostrou as primeiras imagens do interior do novo Grenadier. Como podemos ver na galeria, a consola central recebe praticamente todos os comandos do veículo. Tudo isto é acompanhado, numa parte superior, por um ecrã central tátil de 12,3 polegadas que recebe os sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Este apresenta ainda o sistema de navegação para orientação fora-de-estrada e permite aos condutores a realização de programação, acompanhamento e registo de trajetos através de pontos de passagem quando as estradas e os trilhos ficam para trás.

O espaço de arrumação foi maximizado, com uma caixa de armazenamento estanque sob o banco traseiro, um compartimento com fecho sob o apoio de braços central dianteiro, e armazenamento seguro de montagem lateral na área de carga traseira. Existe, também, espaço para a personalização, por via de uma ampla gama de opções e acessórios interiores, para ajudar cada proprietário a personalizar o Grenadier por forma a melhor desempenhar o seu papel.

“Quando começámos a pensar no interior do Grenadier, analisámos cuidadosamente aeronaves, barcos e, até mesmo, tratores modernos, para nos inspirarmos quanto ao posicionamento dos comutadores para uma funcionalidade ótima, em que os comandos mais utilizados ficam ao alcance das mãos, e os auxiliares um pouco mais afastados,” afirmou Toby Ecuyer, Responsável pelo Design. “A mesma abordagem pode ser vista no Grenadier: a disposição é funcional e lógica, concebida a pensar na facilidade de utilização. Tem tudo aquilo de que necessita e nada daquilo de que não precisa”.