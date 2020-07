Diz o povo com razão que “não há ponto sem nó” e a notícia que agora damos é exatamente isso: a Ineos retirou o tapete a Estarreja para o estender á Daimler comprando a fábrica da Smart em França.

Primeiro foi a apresentação do carro. Depois disse à Câmara Municipal de Estarreja que iria abandonar o projeto de investir 300 milhões de euros numa fábrica que produziria o chassis e a carroçaria do Grenadier. Manteve a ideia de construir o carro no País de Gales.

Porém, tudo mudou! A Mercedes anunciou que colocou à venda a fábrica de Hambach onde produz o Smart e a Ineos entendeu que este poderia ser o caminho: comorar uma fábrica já pronta e não estar a criar uma de raiz como sucederia em Portugal e no País de Gales.

E para que as coisas sejam ainda mais sumarentas, a Mercedes tinha gasto milhares de euros a adaptar a linha de montagem para a produção de um SUV de grandes dimensões lado a lado com os Smart ForTwo! Vejam lá se não é uma enorme e tremendamente feliz coincidência!

Se o edil de Estarreja já sabe que os 300 milhões de euros foram ao ar, o primeiro ministro do País de Gales dizia, ontem, que continuavam as negociações com a empresa para levar a produção do Grenadier para Bridgend (curiosamente uma fábrica da Ford que também vai ser fechada) e criar 500 postos de trabalho. Mas como não havia decisões até agora, o País de Gales e Portugal foram ultrapassados pela direita pelos franceses e é provável que o Grenadier vá ser produzido em França. Se chegar á produção, claro, pois o projeto continua com alguns soluços e a atual ambiente económico não está muito agradável para vender um jipe que quer ser o herdeiro do Land Rover Defender, mas com preços de Range Rover. Ainda por cima quando o modelo original acaba de ser totalmente renovado. Não percam os próximos capítulos… porque nós também não!