O Ineos Group uniu-se à Hyundai no desenvolvimento da tecnologia da pilha de combustível a hidrogénio. A Ineos pretende produzir e fornecer hidrogénio à Hyundai, marca que tem vindo a apostar nesta tecnologia desde 2013 com veículos como o Nexo.

As empresas vão trabalhar em conjunto para estudar a possibilidade de utilizar os sistemas de pilha de combustível da Hyundai no novo Grenadier, o rival do Defender que a Ineos pretende lançar no mercado já no próximo ano.

A Ineos produz 300 mil toneladas de hidrogénio por ano e pode dar um indiscutível contributo para o desenvolvimento da infraestrutura de que a Hyundai precisa para sustentar um modelo como o seu Nexo na Europa.

A Hyundai pretende atingir os 15% de presença no mercado de camiões a hidrogénio europeu até 2030. Para isso pretende produzir 1600 unidades até 2025. A Ineos pretende com esta parceria acelerar a sua entrada no mercado automóvel.