A Ineos Automotive confirmou a aquisição da unidade de produção de Hambach à Mercedes-Benz para ali produzir o seu novo 4×4, o Grenadier. Hambach possui instalações de última geração e uma equipa de profissionais altamente especializados, argumentos que foram decisivos na tomada de decisão.

“A Hambach apresentou-se-nos como uma oportunidade única, que, de modo algum, poderíamos ignorar: adquirir uma moderna instalação de produção automóvel, dotada de uma força de trabalho de classe mundial. A INEOS Automotive estabeleceu um plano para construir o melhor 4×4 utilitário do mundo e na nossa nova casa em Hambach é exatamente isso que iremos fazer”, refere Sir Jim Ratcliffe, Presidente do INEOS Group

Para além disso, a fábrica de Hambach está muito bem localizada, a apenas 200 quilómetros de Estugarda, para aceder aos principais mercados, fornecedores e parceiros da indústria. Atualmente, são ali fabricados os elétricos Smart EQ Fortwo que a INEOS continuará a produzir, ao lado do Grenadier. A produção do seu novo 4×4 arrancará no final de 2021.