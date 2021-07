Segundo o estudo da Budget Direct, a IC19 é a estrada mais perigosa de Portugal, mantendo assim a classificação de outros anos.

Se costuma percorrer a IC19, a via rápida que liga Lisboa a Sintra, saiba que está a andar naquela que é considerada a estrada mais perigosa em Portugal. Quem o diz é a seguradora Budget Direct que realizou um estudo com as estradas mais perigosas a nível mundial.

Tal como aconteceu nos anos anteriores, a IC19 voltou a receber esta classificação, contudo, ao invés de 9 “pontos negros”, pontuação de 2019, desta vez a IC19 conta com 11. Os “pontos negros” são troços com até 200 metros onde tenham acontecimento, pelo menos, cinco acidentes com vítimas durante um ano. A Budget Direct recorreu aos dados fornecidos pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) referentes a 2019.

Fonte. Budget Direct