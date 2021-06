O Grupo Renault anunciou a criação de uma nova joint venture, denominada Hyvia, com a Plug Power. Com esta nova parceria, a marca francesa pretende oferecer veículos comerciais ligeiros equipados com células de combustível, estações de recarga, fornecimento de hidrogénio verde, manutenção e gestão da frota. Esta tecnologia de hidrogénio vai complementar a já conhecida E-Tech, um dado que vai permitir aumentar a autonomia dos automóveis, segundo a Renault, em cerca de 500 km. Tudo isto com um tempo de recarga de apenas três minutos.

Os três primeiros automóveis equipados com pilha de combustível criados pela Hyvia vão utilizar a plataforma Renault Master e vão estar disponíveis na europa até ao final de 2022. “Como pioneiro nas novas energias e líder europeu nos comerciais ligeiros elétricos, e com a criação da parceria Hyvia, o Grupo Renault prossegue o seu objetivo de, em 2030, ter a quota de viaturas mais verde do mercado. Esta parceria integra todo o ecossistema de mobilidade a hidrogénio, num formato inovador, do automóvel às infraestruturas e aos serviços chave na mão para os clientes. O desenvolvimento desta tecnologia de topo permitirá ao Grupo Renault fortalecer a sua base industrial e estabelecer atividades geradores de valor acrescentado, neste prometedor segmento, em França”, afirmou Luca de Meo, CEO do Grupo Renault.