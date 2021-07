O Hyundai xtraFLEX permite alugar um dos modelos da marca sul-coreana durante um período de tempo que vai desde 1 dia até 12 meses.

A Hyundai lançou em Portugal uma nova solução de mobilidade flexível denominada xtraFLEX. Este permite aos utilizadores alugar um veículo Hyundai mediante as necessidades e preferências durante qualquer período de tempo entre 1 dia até 12 meses. Disponível em todo o país, com as mais variadas motorizações eletrificadas da marca abrangidas, os clientes só pagam o tempo de utilização e, para além disso, o aluguer inclui coisas como assistência em viagem, seguro de danos próprios, manutenção e revisões.

“Com o lançamento do Hyundai xtraFLEX, queremos acompanhar as tendências e as mudanças de paradigma que se verificam no setor automóvel. Este é um novo conceito que dá acesso a veículos, seja a curto, médio ou longo prazo, visto que atualmente há gerações que preferem não se comprometer com uma compra. Além da flexibilidade, liberdade e simplicidade que oferece, o Hyundai xtraFLEX é perfeito para ajudar no crescimento de negócios ou, no caso dos particulares, para permitir aos utilizadores ter resposta simples para uma necessidade pontual de viatura ou experimentar os modelos elétricos que melhor se adaptam ao seu perfil, sem qualquer tipo de compromisso”, destaca Ricardo Lopes, COO da Hyundai Portugal

O Hyundai xtraFlex permite levantar a viatura na hora, numa das mais de 20 instalações disponíveis e o preço de aluguer vai desde os 368 euros por mês ou 26 euros por dia, conforme a escolha do utilizador. Por fim, pode consultar todas as informações sobre o produto no site destinado ao efeito.