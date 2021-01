A Hyundai anunciou a construção de uma fábrica de produção de sistema Fuel Cell em Guangzhou, China. A aposta nestas novas instalações é um passo importante para o desenvolvimento da estratégia de hidrogénio da marca visto que vai fabricar os sistemas utilizados, por exemplo, no Hyundai Nexo. Com início de construção planeada para fevereiro de 2021, a Hyundai acredita que as obras vão estar concluídas no segundo semestre de 2022.

Quanto concluída, a fábrica vai ter capacidade para produzir 6500 unidades de sistema fuel cell por ano, contudo, a capacidade vai aumentar de forma gradual, de acordo com a procura de mercado. Estas novas instalações fazem parte do plano de longo prazo, intitulado Fuel Cell Vision 2030, onde a marca se compromete a desenvolver e impulsionar a utilização de hidrogénio na indústria automóvel.