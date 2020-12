Com as motorizações híbridas plug-in a ganharem cada vez mais importância, a Hyundai decidiu lançar o novo Tucson PHEV que chega aos mercados europeus na primavera de 2021. Com um visual exterior idêntico aos “irmãos” a combustão pura, destaca-se apenas pela motorização. Falamos de um motor 1.6 T-GDi que está associado a um propulsor elétrico e, em conjunto, debitam 265 cavalos e 350 Nm de binário. Sendo híbrido plug-in, está equipado com uma bateria de 13.8 kWh que permite percorrer até 50 quilómetros em modo 100% elétrico. Já o carregamento pode ser feito num posto de carregamento normal, wallbox ou tomada doméstica. De referir que todos os Tucson híbridos plug-in estão equipados com tração integral de série.

“A motorização híbrida plug-in representa uma nova meta para a gama Tucson. Com gasolina e Diesel mild hybrid, híbridos e agora com opções híbridas plug-in, o novo Tucson oferece a maior gama de motorizações eletrificadas do segmento. Esta é, apenas, a última prova do compromisso da Hyundai relativamente à mobilidade elétrica”, afirma Andreas-Christoph Hofmann, vice-presidente de Marketing e Produto na Hyundai Motor Europe.