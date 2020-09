Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi

Texto: João Isaac

Para viajar à grande e à coreana

A Hyundai possui uma das gamas de SUV mais completas do mercado. Do mais compacto e irreverente Kauai, disponível com motorizações térmicas, híbridas e 100% elétricas, passando pelo muito completo Tucson e terminando neste impactante Santa Fe, o maior dos três e aquele que permite transportar até um máximo de sete passageiros, com a promessa de um excelente nível de conforto a bordo e de uma extensa oferta de equipamento. Colocámo-lo à prova, bem como ao seu motor Diesel de 200 cavalos.

