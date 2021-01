A Hyundai lançou um teaser do Bayon, o novo SUV crossover que pretende combater no segmento B. As imagens, que pode ver na galeria em cima, mostram os primeiros detalhes do Bayon. Com base na filosofia de design “Sensuous Sportiness”, revela uma dianteira com inspirações no “irmão” Kauai, principalmente nas luzes dirnas LED que se apresentam num formato estreito. Já a grelha dianteira confere um visual robusto. Mais uma vez, comum nos SUV da marca, as luzes de circulação estão separadas das diurnas.

Passando para a traseira, os farolins apresentam um design em “seta”, ligados entre si por uma linha vermelha. Para já, estas são as únicas informações do novo Hyundai Bayon que vai chegar à Europa no primeiro semestre de 2021. A marca sul-coreana anunciou ainda que vai apresentar novas informações no decorrer das próximas semanas.