A Hyundai Motor Group (Hyundai e Kia) anunciou uma nova parceria com a Ionity, aquela que é a principal rede de carregamentos de alta potência na Europa. O principal objetivo é expandir a rede e, por outro lado, promover a adoção de veículos que produzem zero emissões, ou seja, elétricos. Para a Hyundai e para a Kia, a experiência de produto e de cliente está intimamente relacionada com comodidade e benefícios reais. Ao investirmos na Ionity, passamos a fazer parte de uma das mais abrangentes redes de infraestruturas de carregamento da Europa”, afirma Thomas Schemera, Vice-Presidente Executivo e líder da divisão de Produto da Hyundai Motor Group.

De recordar que a rede da Ionity utiliza a entrada CCS (Sistema de Carregamento Combinado) e os carregamentos são “alimentados” por energias renováveis. “Com a entrada a bordo do Hyundai Motor Group, contamos agora com um parceiro empenhado e com experiência internacional no campo da mobilidade elétrica. A partir de hoje, trabalharemos juntos no objetivo de educar as pessoas sobre a mobilidade elétrica e promover as inovações nesta área, de modo a tornar a utilização de automóveis elétricos no novo normal, principalmente nas viagens longas”, acrescenta Michael Hajesch, CEO da Ionity.