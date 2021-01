Com base no concept 45, a Hyundai vai apresentar o novo IONIQ 5, o primeiro veículo elétrico com base na mais recente plataforma E-GMP. Tal como podemos ver nas imagens da galeria, a marca sul-coreana mantém grande parte dos detalhes que foram apresentados no concept como é o caso da assinatura de luz. Por outro lado, a Hyundai afirma que este será o primeiro modelo a ter um capot que se estende a toda a largura do carro algo que “minimiza o espaçamento entre painéis e cria um visual limpo e tecnológico”.

No que diz respeito a performance a Hyundai ainda não confirmou nada, mas os rumores apontam para mais de 300 cavalos e uma bateria com autonomia para 450 km (WLTP). Contudo, teremos de esperar pela apresentação oficial que vai acontecer já em fevereiro de 2021 para conhecer o tão esperado elétrico da marca sul-coreana.