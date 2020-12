O Hyundai Kauai N é uma das novidades da marca sul-coreana para 2021, porém, enquanto não conhecemos o produto final, continuamos a ser brindados com vários teasers. Desta vez, a Hyundai aproveitou a época natalícia para lançar um vídeo, novamente misterioso, em que o principal destaque é o som do veículo. De facto, é percetível que, tal como o “irmão” i30 N, o Kauai N não se vai poupar nas “pipocas” que saem do escape, sempre acompanhadas por uma “voz grossa”.

Apesar do vídeo não revelar muito mais do que isso, podemos esperar um desportivo com para-choques redesenhados, grelha de maiores dimensões e uma nova asa traseira, quando comparado com o Kauai base. Para além disso, deverá receber o já conhecido motor quatro cilindros 2.0 litros turbo que, se for como no i30 N, debita 275 cavalos de potência.