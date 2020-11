Hyundai mostra novo Kauai em versão elétrica

A Hyundai tinha já mostrado a versão atualizada do Kauai mas revelou agora as primeiras imagens da versão puramente elétrica. Debaixo do capot não há novidades, mas visualmente e a nível de conteúdo tecnológico, o Kauai modernizou-se. Exteriormente, a secção dianteira praticamente toda fechada é o maior destaque. Isto porque não há necessidade de arrefecimento