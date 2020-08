A Hyundai prepara-se para atualizar o Kauai e, para tal, decidiram revelar as primeiras imagens do SUV. Este primeiro vislumbre mostra uma dianteira redesenhada onde se destacam os novos formatos dos faróis. As imagens mostram ainda que as variantes convencionais vão ter apontamentos distintos da mais desportiva N-Line.

De facto, até o símbolo assume duas posições distintas mediante a versão. Para além disso, na N-Line encontramos um para-choques bem mais desportivo com umas aberturas curiosas por cima da grelha, muito idênticas às do novo Audi A1. Por agora são as únicas informações referentes aos novos Hyundai Kauai, porém, a marca sul coreana confirma que vão revelar mais detalhes nas próximas semanas.