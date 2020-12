A Green NCAP atribuiu ao Hyundai Kauai Electric a classificação máxima de cinco estrelas pela sua eficiência energética. O SUV elétrico da marca coreana recebeu a classificação máxima em parâmetros como o ar puro e a emissão de gases de efeito de estufa, obtendo também uma nota elevada na avaliação respeitante à eficiência energética.

“Tal como todos os outros veículos elétricos, não existem emissões pelo tubo de escape, por este motivo o Hyundai Kauai Electric conseguiu assegurar o máximo de pontos para os índices de Ar Puro e Gases de Efeito de Estufa. Mesmo os veículos elétricos necessitam de consumir energia para se moverem, mas mesmo neste ponto a eficiência do Hyundai Kauai Electric mantém-se dentro da zona até onde os pontos máximos estão marcados: <30 kWh/100 km”, referem os responsáveis da Green NCAP.

“Estamos muito satisfeitos pelo Hyundai Kauai Electric ter recebido uma classificação de cinco estrelas na avaliação da Green NCAP. Isto prova que o nosso SUV totalmente elétrico não é apenas amigo do ambiente, no sentido em que é um veículo com zero emissões, mas é também um produto com excelente eficiência energética. Esta conquista é uma concretização notável no nosso ‘Year of Electrification’ e a maior evidência da nossa posição de liderança no futuro da mobilidade”, afirmou Andreas-Christoph Hofmann, Vice-Presidente de Marketing e Produto da Hyundai Motor Europe.

Dos 24 modelos analisados, apenas um outro recebeu a nota máxima. O Kauai Electric é o segundo modelo da marca a consegui-lo, depois de em 2019 o Green NCAP ter destacado a versão 100% elétrica do Ioniq.