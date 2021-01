Hyundai Kauai Electric (64 kW) – Ensaio Teste

Texto: Guilherme André

A autonomia é cada vez menos um problema

O Hyundai Kauai tem uma das gamas mais completas do mercado. De facto, apresenta soluções a gasolina, Diesel, híbrido e o deste ensaio, Electric. Este é um dos principais motivos que tornaram o Kauai o modelo mais vendido da marca sul-coreana em 2020 com 2314 unidades entregues a clientes. Com 204 cavalos e uma bateria de 64 kW, que garante 449 km de autonomia, será esta a versão mais completa do SUV de segmento B?