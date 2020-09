Depois de revelarem alguns detalhes do novo Tucson, a Hyundai anunciou o fim dos testes à quarta geração do SUV. Para tal, libertaram algumas fotos do veículo ainda camuflado, mas com os novos faróis bem visíveis. Para além da dianteira revolucionária, na traseira também percebemos que vai receber uma nova assinatura de luz.

“Com o novo Tucson, estamos a introduzir uma grande evolução e uma declaração definitiva sobre o avanço da Hyundai”, revela Sangyup Lee, líder do design global da marca. No que diz respeito a dimensões, a Hyundai revela que vai ser maior e mais largo do que o antecessor, com um “caracter de coupé”. Por fim, de referir que o SUV vai ser apresentado no dia 15 de setembro e promete um visual revolucionário.