O novo Hyundai Ioniq 5 está disponível em Portugal com um preço base de 50 990€.

Depois de terem dado início ao período de encomendas, a Hyundai anunciou a chegada do Ioniq 5 ao mercado português. O novo carro elétrico, que promete revolucionar o setor, apresenta-se com um visual apelativo, interior recheado de tecnologia, mais do que um nível de potência e autonomia pode superar os 600 km (mediante a versão escolhida). O Hyundai Ioniq 5 está disponível em Portugal desde 50 990€, valor esse que aumenta consoante a versão escolhida.

De relembrar que este novo carro elétrico é o primeiro da nova submarca Ioniq. Ao contrário do que as fotos possam indicar, estamos perante um crossover e não um hatchback, construído sob a plataforma modular E-GMP. Assim, o Ioniq 5 apresenta-se com 4635 mm de comprimento, 1890 mm de largura e 1605 mm de altura. O principal ponto de interesse passa pelos 3 metros de distância entre eixos, valor esse que é 23 mm superior à conseguida pelo Santa Fe.

Ao nível de motorização, o cliente vai ter mais do que uma solução. As versões de entrada, com a bateria de 58 kWh, podem estar equipadas com um ou dois motores elétricos. No caso de apenas um motor, montado no eixo traseiro, debita 170 cavalos e 350 Nm de binário. Com a bateria de menores dimensões existe ainda uma versão de tração integral, que conta com a adição de um motor elétrico no eixo dianteiro, e que aumenta a potência para os 235 cavalos e 605 Nm de binário.

Para quem quer um pouco mais de autonomia, existem, igualmente, duas variantes com a bateria de 72,6 kWh. Com tração traseira o Hyundai Ioniq 5 debita 217 cavalos e 350 Nm de binário. Já o topo de gama com tração integral chega aos 306 cavalos e 605 Nm de binário. Relativamente a performances, a velocidade máxima é limitada a 185 km/h em todas as versões e no topo de gama é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,2 segundos.

No capítulo da autonomia, a Hyundai revela que a bateria de 72,6 kWh e tração traseira permite percorrer entre 470 e 480 quilómetros (WLTP). Quando chega a altura de carregar, o Ioniq 5 permite até 800 V. Isto significa que é possível conseguir 100km de autonomia em apenas cinco minutos com a potência máxima permitida.