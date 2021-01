O Hyundai i30 N é um dos desportivos mais procurados no segmento dos compactos. Agora, a Prior Design, preparadora alemã que já nos ofereceu um esboço de um dos Dacia Duster mais radicais de sempre, decidiu dar uma imagem mais agressiva ao hot hatch sul-coreano. Isto é conseguido graças a um kit de carroçaria em fibra de carbono que garante mais uns centímetros de largura.

Este está pensado para o modelo pré-restyling do i30 N e destaca-se pelas cavas de roda mais pronunciadas, lábio dianteiro e extensões de para-choques. Atrás, recebe um difusor especial com acabamento em preto brilhante e uma nova asa. Quanto ao preço, sabemos que na Alemanha custa 3999 euros e, de referir que esta modificação é meramente estética e não deve afetar as prestações. Assim, continua equipado com o motor quatro cilindros de 2.0 litros T-GDi com 250 cavalos na versão base ou 275 cv com o pack Performance.

Fonte: Prior Design