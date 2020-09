A Hyundai aumentou a oferta do novo i20 com a variante N Line. Com vários detalhes estéticos diferenciadores, é a variante com visual mais desportivo, pelo menos enquanto não chega o i20 N, da gama. Assim, ganha entradas de ar mais pronunciadas, lábio dianteiro e laterais. Já na traseira destaque para os para-choques redesenhados e as duas ponteiras de escape. Em suma, temos um exterior bastante diferente do i20 base, o que demonstra a forte aposta nesta versão diferenciadora. Para além disso, recebe uma suspensão modificada.

Já no interior, as características N Line estão presentes em alguns elementos. Destaque para os bancos desportivos, punho de caixa e volante com logo N, completos pelos pespontos em vermelho. Toda esta imagem é completa por decorações em vermelho.

Relativamente ao motor a versão N Line está disponível com o motor três cilindros 1.0 T-GDI com 100 cavalos. Curiosamente, este é o único motor disponível na gama atual em Portugal. De acordo com a marca, o i20 N Line faz a ponte entre as versões base e a mais desportiva i20 N. Este último deve ser lançado nos próximos meses e, ao que tudo indica, pode estar equipado com o motor quatro cilindros de 1.6 litros com mais de 200 cavalos.