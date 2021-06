O Hyundai i20 N reforça a gama desportiva da marca sul-coreana.

Após a Hyundai ter dado início ao período de reservas no passado mês de maio, o novo Hyundai i20 N chega agora aos concessionários portugueses. O novo desportivo da divisão N da marca sul-coreana está disponível com um preço base de 29 999€ (com campanha de financiamento). O novo rival do Ford Fiesta ST e Volkswagen Polo GT diferencia-se das versões base do i20 com um visual exterior mais aguerrido com destaque para os para-choques redesenhados e jantes de 18 polegadas.

Debaixo do capot encontramos o motor quatro cilindros 1.6 litros que debita 204 cavalos e 275 Nm de binário. Curiosamente a Hyundai decidiu equipar este desportivo com uma caixa manual de seis velocidades como única opção, porém, se existir procura por uma solução automática têm a transmissão de dupla embraiagem de oito velocidades, mas não está nos planos da marca sul-coreana. Para já ainda não existem dados relativos a performance, mas deve ser em linha com o Fiesta ST, ou seja, menos de 7 segundos aos 100 km/h.