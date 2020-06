O novo i10 N já está a ser produzido na fábrica de turca da Hyundai localizada em Izmit e chega ao mercado do Velho Continente neste verão.

Chama-se “Hyundai Assan Otomotiv Sanayi” a unidade fabril localizada na Turquia que já começou a produzir o i10 N. Aquele que é o quarto modelo da gama N-Line, recebe, pela primeira vez, o motor 1.0 Turbo GDI com 100 CV e 172 Nm de binário. O carro recebe o equipamento N-Line com para choques e grelha dianteira redesenhados no exterior. Quanto ao interior, o volante e a caixa de velocidades exibe o logótipo N, contorno vermelho das saídas de ventilação e pedais em alumínio.

“Ao oferecer ao i10 um motor mais potente, estamos a demonstrar que o nível de equipamento N-Line não se reflete apenas no estilo, mas também no dinamismo. Ao adicionar estes elementos desportivos a um veículo citadino, muito seguro e fiável, estamos a alargar a sua atratividade a um leque mais vasto de clientes” referiu Andreas-Christoph Hofmann, vice-presidente de marketing e produto na Hyundai Motor Europe.