Apesar dos obstáculos e dificuldades sentidas por toda a indústria automóvel em 2020, a Hyundai fecha o ano com mais de 90% da sua gama europeia renovada, o que significa que a quase totalidade dos seus modelos tem agora menos de 18 meses. No total, foram 7 os lançamentos ou atualizações dos seus modelos, sendo que também a eletrificação teve um papel essencial neste 2020, apesar de tudo, positivo para a marca coreana.

No início do ano, a Hyundai anunciou inclusivamente que iria contar com um total de 44 modelos eletrificados em 2025 e só este ano, graças aos lançamentos e renovações dos seus modelos, apresentou um total de 15 versões eletrificadas. A tecnologia mild hybrid é uma das suas apostas, estando disponível quer em modelos com motores a gasolina, quer com propulsores Diesel.

O avanço para a eletrificação está igualmente bem patente nas quase 60 mil unidades zero emissões comercializadas na Europa em 2020. No entanto, o objetivo para 2025 é o de se atingirem as 670 mil unidades vendidas anualmente, apontando ao Top 3 das marcas que mais elétricos vendem, sejam a bateria ou com tecnologia fuel cell.