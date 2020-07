Será o primeiro modelo da casa sul coreana, na Europa, a beneficiar de um sistema de som Premum oriundo da reputada marca Bose.

Os engenheiros da Hyundai e Bose colaboraram para desenhar um sistema de som com oito colunas para o novo Hyundai i20. Há mais de 40 anos que a Bose trabalha para desenvolver sistemas de som para o setor automóvel, já colabora com muitas marcas, chegou agora a vez da Hyundai e a estreia será com o renovado i20.

Equipado com oito colunas e conjugado com um processamento de sinal digital avançado, o sistema de som Bose para o Hyundai i20 está desenvolvido para uma reprodução de som e música forte. Cada coluna está programada para reproduzir um conjunto de baixas, médias ou altas frequências de forma a que todos os componentes trabalhem em conjunto e criem uma experiência sonora rica e vibrante.

Em cada porta dianteira, uma coluna Super65 – apenas disponível na Bose – leva a uma performance impactante de profunda baixa frequência. As colunas Super65 reproduzem som mais baixo e mais alto do que as colunas convencionais de 165mm, combinam com um neodímio “woofer” posicionado dentro de um compartimento colocado no interior do lado esquerdo da traseira do novo Hyundai i20.

O sistema é conduzido por um amplificador digital Bose com oito canais, além da tecnologia de compensação de velocidade dinâmica, que monitoriza a velocidade do veículo ajustando automaticamente os níveis de música, assegurando uma experiência sonora mais consistente e reduzindo a necessidade de ajustes manuais por parte do condutor.

“Esta entusiasmante cooperação entre a Bose e a Hyundai oferece uma qualidade de som Premium a todos os clientes do novo Hyundai i20,” afirmou Andreas-Christoph Hofmann, Vice-Presidente de Marketing e Produto na Hyundai Motor Europe, acrescentando que “aguardamos ansiosamente pela oportunidade de futuras colaborações com a Bose com o objetivo de melhorar ainda mais a experiência de condução dos clientes Hyundai.”