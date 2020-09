Os automóveis movidos a hidrogénio são ainda um tema com algum desconhecimento por parte dos condutores. Nesse sentido, a Hyundai criou uma plataforma digital, a Blue Academy, um espaço onde são esclarecidas todas as perguntas e discutidos todos os temas sobre a ecomobilidade.

Carros a hidrogénio. O que são e como funcionam?

A tecnologia dos automóveis movidos a hidrogénio é também conhecida por fuel cell, célula de combustível ou pilha de hidrogénio. São veículos elétricos que utilizam o hidrogénio como fonte, produzindo a energia de que necessitam sem ser necessária uma ligação à rede como os restantes automóveis elétricos.

As células de combustível montadas em série nos automóveis possibilitam a junção do hidrogénio presente no tanque com o oxigénio proveniente do ambiente. A sua união produz uma reação que é aproveitada para produção de energia elétrica que será, por sua vez, a responsável por alimentar o motor elétrico e carregar a bateria.

Vantagens

Tal como os veículos 100% elétricos “convencionais”, também os elétricos a hidrogénio recorrem a uma bateria, embora seja muito mais pequena, com cerca de 1,6 kWh de capacidade e não os habituais 40 kWh ou mais. Esta é apenas utilizada para a fase de arranque do veículo e para os momentos em que se exige mais potência.

Como referido, o oxigénio necessário é extraído do meio ambiente. Já o hidrogénio é abastecido e os cerca de 6 kg necessários para se atingir a quase totalidade da autonomia destes elétricos são abastecidos em apenas 5 minutos. Outras vantagens incluem: autonomia elevada; sem emissão de gases poluentes, libertando vapor de água e purificando o ar; sem consumo de recursos naturais; o hidrogénio é um elemento seguro em caso de fuga para a atmosfera; facilidade de adaptação da rede de combustíveis fósseis para fornecer hidrogénio.

Nexo, o Hyundai do futuro, agora

O Nexo é o elétrico da Hyundai exclusivamente a hidrogénio. Com uma autonomia estimada de 666 quilómetros (WLTP), o SUV da marca coreana utiliza um motor elétrico de 163 cavalos e 395 Nm de binário. Atinge os 179 km/h e cumpre os 0 a 100 km/h em apenas 9,2 segundos. Outro dos seus argumentos é a possibilidade de poder ser ligado à rede elétrica doméstica e passar parte da sua energia armazenada para alimentar os equipamentos domésticos.