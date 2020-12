A Hyundai vai revelar novos detalhes do seu Ioniq 5, o primeiro modelo da sua futura gama de elétricos e que estreia o nome Ioniq enquanto marca, através de uma inédita campanha nas redes sociais. O Ioniq 5 é um CUV 100% elétrico a ser lançado no mercado já no primeiro semestre de 2021.

O Ioniq 5 promete ser o primeiro automóvel elétrico de uma marca generalista a ser equipado com um carregador de alta potência e de 800 V, suportando cargas de até 232 kW em carregamento ultrarrápido. Será possível, por exemplo, levar o nível de carga da bateria dos 10 aos 80% em apenas 18 minutos.

A Hyundai promete revelar novos detalhes do seu futuro modelo durante as próximas semanas através de um puzzle online divulgado nas suas redes sociais. Serão assim fornecidos novos detalhes sobre o seu interior, segurança e conectividade, bem como sobre o design e possibilidades de carregamento, antes do seu lançamento oficial.