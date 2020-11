A Hyundai Motor recebeu o galardão Car Design Award 2020 na categoria “Concept Cars”. A estrela deste prestigiado prémio foi o elétrico Prophecy, apresentado no início do ano. O concept Phophecy combina a identidade de design Sensuous Sportiness da Hyundai com Optimist Futurism, solução com que a marca pretende estabelecer uma nova forma de conexão emocional entre os seus automóveis e as pessoas.

O Car Design Awards foi fundado em 1984 e é organizado pela revista Auto & Design. É apresentado, anualmente, em Turim, mas devido à atual situação mundial, a edição deste ano adotou o formato digital pela primeira vez. Os prémios são atribuídos por um júri internacional constituído por representantes das mais importantes publicações do setor. O júri destacou a aparência natural do Prophecy, bem como a aerodinâmica inspirada nos sedans dos anos 20 e 30, também combinada com uma várias inovações técnicas.

“A inspiração náutica está presente nas jantes em formato de hélice que reduzem a resistência do ar. Em vez de imitar um veículo convencional, o “Prophecy” não possui grelha dianteira entre a sua assinatura de luz em formato pixel, sendo que o design de pixéis repete-se nos grupos óticos traseiros conferindo à traseira um visual desportivo. Tem sido um verdadeiro prazer trabalhar neste projeto e estamos entusiasmados por termos conquistado o prestigiado Car Design Award com o “Prophecy”. Quando desenvolvemos os nossos concepts, procuramos por inspiração quer seja na indústria da moda ou mobilidade. Com o “Prophecy” tentámos criar um grande otimismo face ao futuro baseado em curvas muito simples, mas projetadas para o futuro”, afirmou SangYup Lee, Vice-Presidente e Diretor do Hyundai Global Design Center.