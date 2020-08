A Hyperion revelou o protótipo XP-1 que se assemelha muito a um Bugatti, alimentado a hidrogénio e capaz de tocar os 356 km/h com uma autonomia de 1635 quilómetros!

Descrito como o primeiro andamento da visão a longo prazo de investimento no hidrogénio, o XP-1 não deixa de impressionar com as suas formas que lembram Bugatti Chiron. Segundo a Hyperion, é a materialização de 10 anos de desenvolvimento, pesquisa e testes de mais de 200 engenheiros especializados na tecnologia do hidrogénio.

Olhando para o exterior, o XP-1 tem um desenho ousado que fará virar cabeças na rua. Sabemos que o carro usa materiais como o titânio e a fibra de carbono. As portas são de abertura tipo asa de gaivota e um para brisas que funciona como tejadilho, totalmente, em vidro. As jantes são de 20 e 21 polegadas com pneus Pirelli P-Zero, sendo a travagem entregue a discos de 457 mm á frente e 432 mm atrás.

O painel de instrumentos é feito com um ecrã curva de 98 polegadas (!) com comandos por gestos e no interior há fibra de carbono nos bancos.

Não há muitas informações sobre o sistema de pilha de combustível que o carro vai usar. Sabe-se que o XP-1 tem vários motores, tração integral e um sistema de ultra condensadores. O carro acelera dos 0-100 km/h em 2,2 segundos e a velocidade máxima de 356 km/h com a autonomia a tocar os 1635 km, podendo ser reabastecido em menos de cinco minutos, exibindo um peso de 1032 kgs. O carro deverá ser produzido a partir de 2022 nos Estados Unidos e a produção está limitada a 300 unidades.