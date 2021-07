A empresa Huber apresentou o Era, uma versão modificada do Lamborghini Aventador que pretende prestar homenagem ao modelo.

A Lamborghini revelou recentemente o Ultimae, aquele que será o último modelo de estrada com o V12 atmosférico, bem como, a porta de saída do Aventador. Agora, a preparadora Huber decidiu criar, igualmente, uma versão de homenagem ao modelo que se chama Era. Como pode ver na galeria, a preparadora substituiu os para-choques dianteiro e traseiro por outros bem mais agressivos. Na dianteira as entradas de ar são maiores, enquanto na traseira o difusor foi substituído. Tudo isto é acompanhado por vários detalhes em fibra de carbono e a substituição dos logos Lamborghini pelos da Huber.

Para além do preço do veículo, esta modificação custa 30 mil euros e apenas serão construídas 21 unidades. Curiosamente, a preparada contou com a presença de Fabio Lamborghini, sobrinho de Ferruccio Lamborghini e responsável pelo Museu Ferruccio Lamborghini, na apresentação.