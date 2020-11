O Honda S2000 é, sem dúvida, um dos modelos mais emblemáticos da marca nipónica. O roadster ficou conhecido pela condução divertida e um motor bastante rotativo que, em conjunto, deram origem a uma máquina temível. Hoje temos apenas a memória, visto que em 2009 a Honda decidiu pôr fim à produção do mesmo, deixando-nos com aproximadamente 66 mil unidades. Contudo, pode haver nova esperança para os fãs da marca, após os mais recentes rumores. De acordo com uma fonte próxima da Honda, citada pela Forbes, a marca nipónica está a estudar a possibilidade de um novo S2000 para 2024, ano em que o roadster celebra o 25º aniversário.

Rapidamente começaram a ser postos em cima da mesa as mais variadas possibilidades, como é o caso do motor. De facto, caso o S2000 regresse efetivamente, há uma grande possibilidade de receber o mesmo motor utilizado no Civic Type R, ou seja, o quatro cilindros 2.0 litros turbo, associado a transmissão manual e tração traseira. No entanto, isto não passam de rumores e, para isso acontecer, era necessário realizar algumas modificações porque o Civic Type R é tração dianteira.

Fonte: Forbes