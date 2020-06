A moda dos modelos “SUV” feitos a partir de carros normais parece ter vindo para ficar, com a Audi a fazer o A1 Citycarver, a Ford a lançar o Fiesta Active e depois carros como o Focus Active, o Kia XCeed e outros.

A Honda também tem o seu “SUV” feito com base no Jazz. Chama-se Crosstar e pelo visto, é já um sucesso e inspirou a Honda a querer fazer mais modelos com esta receita.

Segundo declarações feitas por Takeki Tanaka, o líder de projeto do Honda Jazz, à revista britânica Autocar, “a procura por modelos compactos com multi tarefas ou multi objetivos, é uma tendência e, no futuro, veremos alguns modelos derivados dessa tendência. Além disso, o leque de clientes do Jazz está a alargar-se em termos de idade e por isso queremos seduzir esses clientes interessados numa vida ativa e na tecnologia avançada. Foi essa a nossa motivação para desenvolver o Crosstar.”

Portanto, modelos como o Civic, estão ali á mão de semear para fazer uma versão Crosstar.