O Honda NSX Type S promete detalhes exclusivos e uma dinâmica ainda mais aprimorada.

A segunda geração do Honda NSX está prestes a sair de cena e diga-se, não há previsões para um possível substituto. No entanto, a marca nipónica não esquece o desportivo topo de gama e, como se de uma despedida se tratasse, decidiu acabar em beleza. Com estreia marcada para o próximo dia 12 de agosto, no Monterey Car Week, a Honda vai revelar o novo NSX Type S, a versão ainda mais “hardcore” do desportivo eletrificado.

No pequeno teaser que pode ver aqui, percebemos que o NSX vai receber detalhes exclusivos como é o caso da cobertura do motor em vermelho ou o novo logo Type S. Outro dado que vai mudar é ao nível de chassis e suspensões, visto que esta versão será totalmente focada na performance, ou seja, será ainda mais dinâmico do que o NSX base.

Quanto o motor, o V6 de 3.5 litros biturbo, vai continuar a ser auxiliado por um sistema elétrico que deverá receber um aumento de potência. De facto, o Type S poderá superar os 600 cv, um valor superior aos 581 cv da versão base. Para além disso, vai estrear um modo drift que, tal como acontece com outras soluções do mercado com tração integral, passa a potência maioritariamente para as rodas traseiras. Por fim, o Honda NSX Type S vai ser limitado a 350 unidades, sendo que deste número 300 vão pertencer à Acura para o mercado norte-americano, 30 para o japonês e 20 para os restantes mercados.