O Honda NSX é um dos modelos mais marcantes da história da marca nipónica. Para além disso, recebeu uma edição limitada Type R e, por isso, foi o “porta estandarte” da divisão desportiva japonesa que perdura até à atualidade. No entanto, hoje não estamos a falar de história, mas sim do presente. A empresa britânica Collecting Cars está a leiloar um exemplar do NSX Type R que, diga-se, está como novo. Com apenas 49 mil quilómetros no odómetro, a unidade com o chassis #283 apresenta-se na forma original, com exceção da suspensão HKS feita à medida, e num estado de conservação impressionante. Atualmente está com o segundo dono, um colecionador de Hong Kong, que decidiu dar uma nova garagem ao desportivo nipónico.

Sendo a versão Type R, o NSX está equipado com o motor V6 de 3.0 litros com 280 cavalos, mais 10 do que a versão base do desportivo. De referir que esta versão apenas conheceu 483 unidades, todas elas vendidas em exclusivo no mercado japonês. Por fim, o leilão já teve início e vai terminar na próxima sexta-feira. Até ao momento da redação do artigo, já tinham sido feitas 56 licitações e o preço já vai nas 117 500 libras, cerca de 131 856 euros.

Fonte: Collecting Cars