A Honda tem vindo a lançar vários teasers da nova geração do Civic e, aos poucos, fomos percebendo algumas diferenças. Agora, apresentaram aquele que é o primeiro protótipo que vai dar origem à 11ª geração do Civic que vai ser lançado na variante “saloon” numa primeira fase nos Estados Unidos da América, seguido depois pelo hatchback e o desportivo Type R. De referir que, para já, a Honda ainda não confirmou o Civic para a Europa. Começando pelo exterior, há alguns elementos de estilo que continuam da anterior geração, mas apresenta um visual mais “clean” com claras influências no Honda Accord. Os designers da Honda referem que trabalharam na parte superior do veículo ao mover o pilar A mais para a frente o que deve melhorar a visibilidade.

Na dianteira, a grelha é mais pequena, enquanto a traseira está mais larga. Também encontramos novos farolins com um visual mais simples. Relativamente ao interior a Honda mostrou uma foto gerada a computador onde vemos mudanças drásticas. O tablier é liso com muito poucos botões e o ecrã central de nove polegadas passa para uma zona superior. O objetivo é replicar o visual simplista do novo Honda e. Encontramos ainda um novo volante.