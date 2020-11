O Honda e voltou a mostrar que é um elétrico citadino a ter em conta. De facto, tem impressionado nas mais variadas áreas, como design ou tecnologia, e isso tem dado frutos no que a prémios diz respeito. Desta vez, foi coroado como o Carro do Ano na Alemanha e acabou por fazer história. O modelo elétrico foi o primeiro carro japonês a ser distinguido com este título na Alemanha, mas não se ficou por aqui. O Honda e venceu, igualmente, na categoria de “Novas energias” em terras germânicas.

“O facto de o Honda e ter sido o primeiro carro japonêsa vencer o prémio de Carro do Ano na Alemanha é uma grande honra e estamos extremamente orgulhosos de o receber. A resposta dos consumidores e dos jornalistas ao Honda e tem sido extremamente positiva desde a primeira revelação. O Honda e é um exemplo perfeito de um produto com design exclusivo, tecnologia de ponta e conectividade avançada para manter os condutores conectados no quotidiano. Estamos muito gratos por este prémio”, comenta Katsushisa Okuda, presidente da Honda Motor Europe. A título de curiosidade, o Honda e também está nomeado para Carro do Ano 2021 em Portugal.