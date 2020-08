O primeiro modelo 100% elétrico da Honda já está disponível em Portugal com um preço de 36.000 euros ou por 299 euros/mês.

O novo modelo representa a visão da marca para a mobilidade urbana simplificada, destacando-se pelo seu design minimalista e de inspiração retrofuturista, fazendo lembrar a fisionomia de outros modelos do passado da Honda.

Destaques para os grupos óticos dianteiros e traseiros de LEDs, puxadores exteriores embutidos, as jantes em liga leve de 16 e 17 polegadas e a tampa da porta de carregamento em vidro, até às linhas simples e às diversas funcionalidades.

Outra característica interessante é a utilização de tecnologias disruptivas e funções inteligentes de conectividade avançada, com novos padrões tecnológicos como os dois ecrãs táteis. A tecnologia interativa, representada pela substituição dos tradicionais retrovisores por câmaras de alta definição, oferecendo uma visão 360º, e pelo seu painel digital interativo com 5 ecrãs, fazem com que o Honda e seja um modelo diferente.

O sistema SCMS (Side Camera Mirror System – Sistema de Espelhos Retrovisores Exteriores por Câmaras) que substitui os espelhos retrovisores convencionais por câmaras compactas que projetam as imagens em tempo real em dois ecrãs de seis polegadas no interior do veículo destaca-se por ser inédita no segmento compacto.

O Sistema de Espelho Retrovisor por Câmara Central pode ser ligado para transmitir a imagem de uma câmara central traseira no espelho retrovisor interior aumentando a segurança e o conforto, principalmente se o campo de visão traseiro do condutor ficar obstruído pelos passageiros ou pela carga. Outro destaque é o sistema de sensores de estacionamento “Honda Parking Pilot”, que fornece mais ajuda ao condutor.

O Honda e Advance possui um motor elétrico com 154 CV (113 kW) e um binário de 315 Nm, o suficiente para acelerar dos 0 aos 100km/h em 8,3 segundos. Já a versão de entrada do Honda e tem 136 CV mas o mesmo binário, acelerando dos 0 aos 100km/h em 9,0 segundos.

O conjunto de baterias de iões de lítio tem 35,5 kWh, tem capacidade de carregamento rápido até 80% em apenas 30 minutos e uma autonomia de até 222 km (ciclo WLTP), na versão de entrada do Honda e. A versão mais equipada oferece uma autonomia de 210 km. Tem tração às rodas traseiras e um raio de viragem de 4,3 m, tornando-o num veículo pensado para a condução citadina. O pacote de segurança Honda Sensing inclui três novas funções: “Lead Car Departure Notification System”, que notifica o condutor quando o carro da frente arranca; “Collision Mitigation Throttle Control” que impede acelerações repentinas em marcha-atrás ou no arranque, caso haja um obstáculo no caminho e, finalmente, o “Low Speed Brake Function” que aplica a travagem de emergência a baixa velocidade.

O Honda e está disponível em Portugal a partir de 36.000€ com uma garantia de 7 anos sem limite de quilómetros e 8 anos ou 160 000km de garantia da bateria. Como campanha de lançamento, o modelo está disponível com uma renda mensal de 299€ com financiamento e ainda a oferta de um cabo de carregamento tipo 2. Tem a possibilidade de efetuar a reserva online, através de uma plataforma disponível em www.hondae.pt, com um processo totalmente digital e que demora apenas 2 minutos.