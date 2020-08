Honda e Advance – Ensaio Teste

É caso para dizer “quanto mais te vejo, mais gosto de ti!” O Honda e – raios partam o nome! – nasceu como uma ideia de modelo elétrico para cidade pegando no passado e unindo-o ao futuro, tornou-se num protótipo absolutamente delicioso que deu origem a um dos carros mais esperados e mais divertidos dos últimos tempos, assim a par com o fabuloso Suzuki Jimny. Descontando o EV Plus do qual a Honda fabricou 350 unidades, este é o primeiro veículo 100% elétrico de produção em série da casa japonesa. A Honda preferiu fazer um citadino porque acredita que será nesse ambiente que o veículo 100% elétrico faz mais sentido. Pouco maior que um Fiat 500, mais largo que um Honda Jazz e com tecnologia a rodos, o Honda e é um regalo! Delicioso! Fantástico e divertido! Mas tem os seus problemas como a curta autonomia, a curta habitabilidade e o preço. Pois é... a diversão e a tecnologia têm um preço e como um iPhone 11 Pro custa um balúrdio por ser “fashion” e até fazer chamadas, o Hinda e custa outro balúrdio, mas tem tudo o que é de topo em termos de eletrónica e “gadgets”.