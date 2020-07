Honda Civic Type R GT – Ensaio Teste

Confesso desde já que sou um apaixonado pelos carros desportivos da Honda e como sou já um dinossauro nestas coisas dos ensaios e do jornalismo, recordo com saudade do NSX, o S200, o Integra Type R, enfim, uma série de automóveis feitos por homens e mulheres que colocavam o prazer de condução acima de qualquer outra coisa, incluindo o estilo. Ora, o Civic Type R não é uma novidade, mas a unidade que viveu comigo uns dias e me levou e trouxe de casa ao Autódromo Internacional do Algarve era novinha e trazia consigo as (pouquíssimas) novidades da renovação de meio de ciclo que o Civic conheceu. Razão mais que suficiente (risos) para revisitar o Civic Type R.