Honda Civic Type R (2021) – Ensaio Teste

Texto: Guilherme André

Arma nipónica aprimorada

O mercado dos “hot hatch” está mais ativo do que nunca com praticamente todas as marcas a “afiarem” as suas armas. Depois de termos conhecido o renovado Mégane R.S., os novos Golf GTI e R, fomos perceber se o Honda Civic Type R ainda é o “rei” dos desportivos de segmento C. Após um restyling no ano passado, estamos a poucos meses de conhecer o sucessor de um carro que marca pelo visual irreverente, condução eficaz e divertida e um motor cheio de “pulmão”.