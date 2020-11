A Honda Motor Co afirmou que vai ser a primeira marca a produzir em massa veículos autónomos de nível 3, ou seja, o condutor pode deixar o carro navegar de forma autónoma por tráfego congestionado. “A Honda está a planear lançar o Honda Legend (sedan de luxo que não é vendido em Portugal) com equipamento de condução autónoma recentemente aprovado”, afirma o fabricante nipónico em comunicado. De referir que este lançamento está previsto para o fim de março de 2021. A aprovação foi dada pelo governo japonês que deu o certificado de segurança ao sistema “Traffic Jam Pilot”. “É esperado que os carros de condução autónoma tenham um papel importante na redução de acidentes de viação”, acrescenta o Ministro da terra, infraestruturas, transportes e turismo do Japão, citado pela Reuters.

De recordar que a condução autónoma é classificada por seis diferentes níveis (0 ao 5), sendo que atualmente a grande maioria dos veículos novos estão equipados com o nível 2. Este nível permite ao veículo controlar a velocidade e o volante, porém, o condutor é avisado por um alerta sonoro e visual de que tem de assumir o controlo do veículo após breves segundos. É do domínio comum que a Tesla é uma das marcas mais avançadas neste tipo de tecnologias e, em julho, afirmaram que estavam “muito perto” de conseguir o nível 5 de condução autónoma.

Fonte: Reuters