A Ford Performance tem andado a polvilhar as redes sociais com fotos e vídeos de um Mustang Mach-E muito especial.

Antes ainda do curto vídeo que revelamos, a divisão especial da Ford para os modelos desportivos e para a competição tinha mostrado um estranho Mach-E aos piões e a fazer “drift” num estacionamento de um dos centros de pesquisa e desenvolvimento situado da casa da oval azul na Carolina do Norte. Para adensar a situação, as publicações nas redes sociais desse vídeo estavam ligadas às redes sociais de Vaughn Gitten Jr. (nome grado do drift americano e mundial) e de Ken Block, o que demonstra que estão envolvidos no projeto.

Agora surge este vídeo com um Mustang Mach-E claramente “kitado” com uma carroçaria alargada, um capô específico, pequenos spoilers no para choques diantyeiro e um enorme splitter.

O carro será revelado ainda hoje – nos Estados Unidos são cinco horas menos – e mostrará se a Ford vai oferecer uma versão Ford Perfomance ao Mach-E ou se a casa norte americana está a preparar-se para entrar nas competições de drift com o Mustang Mach-E.