O Honda S2000 é, sem dúvida, um nome que vai ficar para a história da marca nipónica. Lançado em 1999, surgiu com o famoso motor F20C, um bloco quatro cilindros de 2.0 litros, e com argumentos mais do que válidos para ser considerado um carro para quem gosta de conduzir. Agora, Brian Long, escritor britânico, escreveu um livro no Japão, em total parceria com a fábrica da marca, dedicado ao roadster.

Neste livro vamos poder encontrar toda a história do S2000, fotografias contemporâneas, feitos em competição, vendas nos maiores mercados detalhadas, entre outros detalhes. Para quem não sabe, este não é o primeiro livro do britânico dedicado à marca nipónica, visto que já conta com um exemplar dedicado ao desportivo NSX. Veja mais informações aqui.